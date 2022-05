FIA spreekt Aston Martin vrij van ‘klonen’ Red Bull

In de paddock werd de bolide van Aston Martin al snel de ‘groene Red Bull’ genoemd. Teambaas Christian Horner van de renstal van Max Verstappen spoorde de FIA aan een onderzoek naar de verdacht grote gelijkenissen in te stellen.

,,Het is nogal wat om je team de opdracht te geven om met een kloon op de proppen te komen die heel dicht in de buurt komt van onze auto”, zei Horner tegen de BBC, waarbij hij erop wees dat afgelopen winter een paar vooraanstaande ingenieurs van Red Bull zijn overgestapt naar Aston Martin. ,,Je hebt niet in de hand wat zij in hun hoofd meenemen, maar het zou heel zorgelijk zijn als onze intellectuele eigendomsrechten op de een of andere manier in andere handen zijn overgegaan. Dat zou een inbreuk zijn op de regels.”