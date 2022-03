FIA-rapport Abu Dhabi: ‘Menselijke fout, maar Michael Masi handelde te goeder trouw’

Door Arjan Schouten



Ongetwijfeld met transparantie als achterliggende gedachte is een beknopte samenvatting van het FIA-onderzoek vandaag online gedeeld, twee uur voor de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen. Daarin staat niet heel veel nieuws en de aanbevolen stappen zijn ook vrijwel allemaal al doorgevoerd. Een ‘menselijke fout’ leidde in Abu Dhabi tot een incorrecte afwikkeling van de safety car-procedure. Een procedure waar overigens verschillende interpretaties over bestonden, zo benadrukt het onderzoek. Michael Masi handelde dan ook ‘in good faith’. Maar Masi was op het het allesbeslissende moment in het spannendste wereldkampioenschap in jaren volgens de onderzoekers te druk, teveel afgeleid door radio-communicatie met de teams, hij had teveel taken op zijn schouders en teveel gezeur aan zijn hoofd. Voor al die problemen zijn inmiddels ingrepen toegepast, waarbij de taken van de wedstrijdleider worden verdeeld over meerdere mensen. Ook wordt een VAR actief net als bij het voetbal, zodat de wedstrijdleider niet alle actie zelf hoeft te beoordelen.