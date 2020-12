FIA eert Schumacher en Hamilton op prijzengala

Samenvatting Verstappen werkt met snelste tijd van het weekend toe naar kwalifica­tie

12 december Max Verstappen is in de afsluitende vrije training voor de GP van Abu Dhabi onbedreigd naar de beste tijd gereden. Op het Yas Marina Circuit hielden de twee Mercedessen zich in, waardoor Alexander Albon op een halve tel de eerste achtervolger was. Later vanmiddag zal Verstappen meer last krijgen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.