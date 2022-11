FIA-baas vreest voor toekomst autosport door online haat: ‘Aanhoudende gif heeft een crisispunt bereikt’

Met samenvatting Max Verstappen spint en klokt vierde tijd, Nyck de Vries onderaan in training met rode vlaggen

Vroeg in het Mexicaanse weekend lijkt het erop dat Ferrari de zaken goed voor elkaar heeft. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren in de eerste vrije training het snelst, al volgden Sergio Pérez en Max Verstappen in de Red Bulls daarna al snel. Nyck de Vries mocht niet voor een echt snelle run gaan in zijn laatste optreden voor Mercedes.

28 oktober