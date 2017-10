Ferrari vreest gridstraf voor Vettel na bizarre botsing met Stroll

De stewards deelden na afloop geen straf uit, omdat zowel Stroll als Vettel niet volledig de schuld konden dragen. Daar dacht de Ferrari-coureur echter anders over. ,,Ik wilde wat extra rubber op mijn banden pakken en ging daardoor naar de buitenkant van de baan. Lance wilde volgens mij hetzelfde doen en ging naar buiten. Dat was te laat en er was contact. Volledig onnodig."



Of er een gridstraf komt, weet Vettel nog niet. ,,Dat moeten we nog zien. Het is niet mijn fout dat iemand zo naar buiten komt en mij ramt."



De gridstraf zou zeer pijnlijk zijn voor Vettel, omdat hij al een fikse achterstand van 34 punten op Lewis Hamilton heeft in het kampioenschap. De kampioenaspiraties konden gisteren al de koelkast in, nadat de Duitser geen tijd kon neerzetten in de kwalificatie vanwege een kapotte turbo. Vettel startte achteraan, maar klom uiteindelijk nog op naar de vierde plek.