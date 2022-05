Ferrari valt uitgavenpatroon Red Bull aan: ‘Wij hebben de centen niet om elke race met iets nieuws te komen’

Door Arjan Schouten



Als iemand een aardige kijk op titelraces heeft, dan is Toto Wolff het wel. Recordkampioen met Mercedes, maar nu vooralsnog toekijkend in de nieuwe kampioensstrijd tussen Red Bull Racing en Ferrari. De teambaas van het sukkelende Mercedes signaleert dat de Italianen na een sterke start veel te vrezen hebben van die ene Nederlander die Wolff zo dwars bleef zitten, vorig seizoen. ,,Toen reed Max Verstappen in een slechtere auto met een koevoet en hij won alsnog de titel. Nu heeft hij de snelste auto van het veld, dus is alles veel eenvoudiger voor hem”, aldus Wolff in een interview met het Oostenrijkse OE24. ,,Alles draait nu zijn kant op.”