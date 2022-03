Ferrari-teambaas: ‘Mijn coureurs zijn niet helemaal gelukkig met de situatie, maar ze begrijpen het wel’

Door Arjan Schouten



Zes teambazen achter de tafel in de persconferentiezaal, waar natuurlijk geen vraag over auto’s, banden of rondetijden ging. De explosieve situatie in Saoedi-Arabië kreeg logischerwijs alle aandacht, de dag na een aanval op een oliedepot. Gisteravond was er overduidelijk behoorlijke twijfel onder de coureurs of er nog wel gereden moest worden.