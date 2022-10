Ferrari's te snel voor Verstappen bij kwalificatie in Austin

Max Verstappen is exceptio­neel, dominant, maar vooral al een jaar lang nagenoeg foutloos

De tweede wereldtitel van Max Verstappen is al vroeg in het seizoen veiliggesteld. Het gevolg van zijn exceptionele kwaliteiten én een dominante auto. Maar tegelijkertijd dankt hij zijn machtige seizoen ook aan het feit dat hij achttien races lang nagenoeg foutloos is gebleven.

9 oktober