‘Ferrari pas terug aan de top bij wereldtitel’

Door Arjan Schouten



Weer feest. Weer champagne. Weer die ronkende koppen in La Gazzetta dello Sport. Wéér de snelste auto. En nu ook voortgestuwd dankzij een briljante strategie in Singapore. Bijna surrealistisch voelt al het succes van Ferrari na de ellende van de laatste maanden. Drie racezeges op rij, dat flikte de Scuderia sinds 2008 niet meer.



Maar wat betekenen de zeges in Spa-Francorchamps, Monza en Singapore voor het grotere plaatje? Is de grootmacht uit Maranello definitief terug aan de top? Is er een wisseling van de wacht aanstaande? Of maken ze gewoon een sterke fase door op weg naar de zoveelste ineenstorting?