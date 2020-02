Ferrari onthult de nieuwste kampioenskandidaat: de SF1000

Formule 1-cou­reurs mogelijk pas in najaar naar China

6 februari Het coronavirus zorgt er mogelijk voor dat de Grand Prix van China naar het najaar verhuist. ,,Ik denk dat, wanneer we in april niet naar China kunnen, een verschuiving voor de hand ligt”, zei Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, tegen meerdere media waaronder motorsport.com. ,,We onderzoeken of het eventueel mogelijk is de wedstrijd aan het einde van het seizoen te houden.”