Ferrari likt wonden na kwalificatie: ‘Proberen positief te blijven, al is dat lastig’

Ferrari deed er de afgelopen tijd alles aan om de verwachtingen voor het nieuwe Formule 1-seizoen te temperen. Afgaande op de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk was dat niet voor niets. Charles Leclerc werd slechts zevende, zijn teamgenoot Sebastian Vettel (elfde) bleef zelfs steken in Q2.

,,Het was een heel moeizame kwalificatie voor ons”, beaamde Leclerc, die vorig seizoen nog poleposition pakte op de Red Bull Ring, in gesprek met Sky Sports. ,,Helaas is dit waar we momenteel staan. We moeten positief proberen te blijven, al is dat op dit moment heel lastig. Maar dat is wel de beste manier om te proberen uit deze moeilijke tijden te komen.”

De Monegask hoopt dat het team morgen in de race al beter voor de dag komt dan vandaag, al durft hij er geen voorspelling op los te laten. ,,We moeten als team goed samenwerken en er het maximale uithalen, zodat we iedereen weer wat op kunnen vrolijken.”

Teamgenoot Vettel bleef na de kwalificatie helemaal met een kater achter. Voor het eerst in zijn tijd bij Ferrari, waarvoor hij sinds 2015 rijdt, liep de Duitser op pure snelheid het laatste deel van de kwalificatie mis.

,,Ik dacht dat we iets sneller zouden zijn”, somberde hij na zijn elfde plaats. ,,In de tweede run van de eerste kwalificatiesessie had ik problemen met de achteras en niet meer het vertrouwen om de auto snel de bochten in te sturen.”

Net als Leclerc hoopt de 33-jarige Duitser, bezig aan zijn laatste seizoen bij Ferrari, dat er morgen toch nog wat te redden valt. ,,Het is een lange race en dat kan in ons voordeel zijn. Hopelijk kunnen we nog wat mooie dingen laten zien.”

