Ferrari gaat ingrijpen na sof in Maleisië

Zieke Verstappen won op ‘één van zijn slechtste dagen van het jaar’

2 oktober Hoe je je voelt als je zojuist in Maleisië de tweede Grand Prix-zege uit je carrière boekt? ,,Normaal zou ik me goed moeten voelen”, zei een snotterende Max Verstappen vanavond in Peptalk. ,,Maar het was qua gevoel één van mijn slechtste dagen van het jaar. Ik was ziek, dus ik voelde me niet goed.”