‘Fernando Alonso keert terug in Formule 1 bij Renault'

Alonso maakte in 2001 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Minardi. Met zijn 19 jaar was hij een van de jongste coureurs uit de geschiedenis van de sport. Vanwege zijn prestaties bij het kleine team komt hij terecht bij Renault als testcoureur en mag daar in 2003 zijn debuut maken. In zijn eerste jaar boekt hij één overwinning en komt hij vier keer op het podium. De grootste successen komen in 2005 en 2006 als hij wereldkampioen wordt. Na zijn tweede wereldtitel maakt hij de overstap naar McLaren, maar na een spannend seizoen komt hij één punt tekort om Kimi Räikkönen van de titel af te houden. In 2010 tekent de Spanjaard voor Ferrari, maar de gedroomde derde wereldtitel komt nooit. Wel wordt hij drie keer tweede in het wereldkampioenschap. Na een zeer matig jaar bij Ferrari in 2014 kiest hij voor McLaren. Dat avontuur loopt uit op een drama door een totaal niet competitieve wagen.