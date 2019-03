Fernando Alonso even terug bij McLaren

Mick Schumacher ‘Zonder mijn vader was ik niet persoon geweest die ik nu ben’

14:17 In Bahrein debuteert Mick Schumacher (20) dit weekeinde in de Formule 2 en meteen daarna test hij voor het eerst in de Formule 1-wagen van Ferrari. De wereldpers kijkt mee met de zoon van. ,,Zonder mijn vader was ik niet de persoon geweest die ik nu ben.‘’