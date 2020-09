Familie Williams stapt na 43 jaar uit de Formule 1

Na 43 jaar en bijna 750 races komt er nu definitief een einde aan het het tijdperk-Williams. De renstal werd onlangs al verkocht aan het in de VS gevestigde Dorilton Capital. ,,Het is met een zwaar gemoed dat ik het team loslaat”, zei Williams in een verklaring. ,,Ik had gehoopt mijn werk tot ver in de toekomst voort te zetten en de erfenis van Williams te behouden voor de volgende generatie, maar de verkoop heeft alles veranderd.‘’