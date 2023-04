Familie Michael Schumacher neemt juridische stappen tegen magazine na nepinterview

‘Het eerste interview met Michael Schumacher. Eindelijk de verlossende antwoorden’: het Duitse magazine Die Aktuelle pakte afgelopen weekend uit. Ze zeiden dat ze als eerste de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 konden spreken sinds zijn zware ski-ongeluk. Maar wat blijkt? Het artikel was volledig gemaakt via kunstmatige intelligentie (AI). En dat probeerden ze maar al te goed te verstoppen. Het zorgt in Duitsland voor enorm veel kritiek en de familie neemt juridische stappen.

‘Michael Schumacher. Het eerste interview. Wereldsensatie.’

Het Duitse magazine Die Aktuelle pakte zaterdag uit met een wel heel opmerkelijke cover. Een grote foto van Schumacher met daaronder een tekst die doet vermoeden dat zíj het eerste medium waren dat kon spreken met de zevenvoudig wereldkampioen sinds zijn zware ski-ongeluk. De inmiddels 54-jarige Duitser viel eind 2013 tegen een rots en liep daarbij ernstige hersenbeschadiging op. Sindsdien kwam er nauwelijks informatie naar buiten. Niemand weet hoe hij er tien jaar later echt aan toe is, behalve zijn familie, zijn advocaat en verzorgend personeel.

Maar daar leek Die Aktuelle nu verandering in te brengen. ‘Mijn leven is volledig veranderd’, is de kop van de tekst. ‘Hier is het, het ongelofelijke interview. Eindelijk zijn er verlossende antwoorden op de meest prangende vragen die de hele wereld al zo lang stelt. Hóé gaat het met Schumacher sinds dat tragische ongeval in 2013?’

Die Aktuelle laat een paar thema’s aan bod komen. Zo schrijft het medium dat Michaels situatie hoop biedt en dat hij de carrières van zijn kinderen (Mick zit ook in de F1, Gina doet aan professioneel paardrijden, red.) op de voet volgt.

Kunstmatige intelligentie

Maar wat blijkt? Het artikel is gemaakt via kunstmatige intelligentie. De antwoorden zijn dus niet echt gegeven door Schumacher, maar op basis van ‘AI’ die gebaseerd zijn op eerdere berichten en interviews met familie en vrienden. Via omwegen, pas op het einde én in veel kleinere lettertjes, komt de lezer dit uiteindelijk te weten.

Dat men via een nep-interview bij een gevoelig onderwerp als deze de sensatie durft op te zoeken en de lezer durft te misleiden, is schandalig vindt men in Duitsland en ver daarbuiten.

Juridische stappen

De familie van Schumacher laat het er niet bij zitten en neemt juridische stappen tegen het magazine, laat een woordvoerder weten aan persbureau Reuters. Dat gebeurde eerder in 2015, na het plaatsen van een foto van Corinna Schumacher op de voorpagina van Die Aktuelle met de kop: ‘Corinna Schumacher – een nieuwe liefde maakt haar gelukkig.’ Het verhaal ging eigenlijk over haar dochter, Gina Maria, en de familieadvocaat, Felix Damm, spande een rechtszaak aan en beweerde dat de voorpagina misleidend was. De claim werd uiteindelijk afgewezen.

Het nepinterview met Schumacher zorgt voor een storm van kritiek. Zo is Übermedia – een platform dat zich bezighoudt met mediakritiek – snoeihard. ,,Van Die Aktuelle moet je niet veel verwachten. Liefst helemaal niets, zeker niet als het om fatsoen en de waarheid gaat. Maar dit verhaal is van ongekende brutaliteit. Zelfs voor Die Aktuelle. De wereld zou een betere plek zijn zonder hen. Het is simpelweg onaanvaardbaar om zo hard te willen verbergen dat het om kunstmatige intelligentie gaat. En om de lezers het gevoel te geven dat Michael Schumacher mogelijk écht praat over zijn fysieke conditie.’’

Hoewel de grote Duitse kranten het nepinterview negeren, is het wel duidelijk dat Die Aktuelle nergens op bijval kan rekenen. ‘Een tijdschrift vervalst een interview met Michael Schumacher, gewoonweg walgelijk’, schrijft de Kölner Stadt-Anzeiger. De website news.de voegt eraan toe dat de actie ‘moeilijk te verslaan is qua smakeloosheid.’

