F2-debutanten: ‘We profiteren allemaal mee van de Maxx-buzz’

Door Arjan Schouten



Natuurlijk draait alles in Bahrein straks om die racende kroonprins uit Limburg. Om de vraag of Max Verstappen dit jaar dan echt in staat is om Lewis Hamilton te onttronen, na een prima winter. Maar ook in de schaduw van de Nederlandse Formule 1-coureur kleurt het meteen in Bahrein bijzonder oranje.