F1 met Viaplay nog volop zichtbaar, maar voor de kijker is het een stuk minder overzichtelijk

Door Marijn Abbenhuijs



Het was altijd zo eenvoudig voor de Formule 1-liefhebber. Welke televisieaanbieder je ook had, met een aanvullend Ziggo Sport-abonnement kon je alle races zien. Was je klant bij Ziggo zelf, dan was je zelfs al zonder een extra zenderpakket aan te schaffen verzekerd van livebeelden via kanaal 14.