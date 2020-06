F1 lanceert #WeRaceAsOne om ongelijkheid te bestrijden

Hamilton liep mee in antiracis­me­pro­test in Londen: ‘Er komt verande­ring, maar we mogen nu niet stoppen’

7:44 Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton deed zondag mee tijdens een antiracismeprotest in Londen en beschreef de ervaring als “echt ontroerend”. De 35-jarige Hamilton, de enige zwarte coureur in de F1, deed mee aan de protesten die sinds de dood van George Floyd in de Verenigde Staten regelmatig in de Engelse hoofdstad worden gehouden.