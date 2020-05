F1 en Silverstone akkoord over twee races dit seizoen

De twee races worden zonder publiek gehouden, waardoor Silverstone zeer veel geld zou mislopen. Overigens blijft het nog de vraag of de races op Silverstone überhaupt gehouden kunnen worden vanwege de quarantaine-maatregelen die de Britse overheid heeft ingesteld. Na een internationale reis is het verplicht om twee weken in quarantaine door te brengen.



De races in Engeland zouden volgen na een dubbele race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Deze races zouden de start van het Formule 1-seizoen zijn op 5 en 12 juli.