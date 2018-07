F1 bevestigt: Grand Prix van Miami pas in 2020

,,Hoewel het onze voorkeur had om in 2019 te racen in Miami, is er een punt waarop het niet meer mogelijk is om in de beschikbare tijd de perfecte race-ervaring te verzorgen voor onze fans, coureurs en teams", zegt commercieel manager Sean Bratches van de F1. ,,Op dat punt zijn we nu aangekomen."



De F1-organisatoren zeggen zich op de lange termijn te richten. Ze hebben het ondertekenen van de overeenkomst met de autoriteiten in Miami uitgesteld tot later deze zomer, met als doel een Grand Prix te organiseren in 2020.