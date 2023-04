Excuses van Duits magazine voor nepinterview met Schumacher, hoofdredacteur ontslagen

met video Max Verstappen duidelijk over opmerking Lewis Hamilton: ‘Onzin, natuurlijk’

Max Verstappen vertelde in aanloop naar de Grand Prix van Australië hoe ziek hij is geweest van het virus dat hij kort geleden opliep. Het beïnvloedde zijn race in Saoedi-Arabië. Eenmaal hersteld gaat hij nu op jacht naar zijn eerste overwinning in Melbourne.