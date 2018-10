Ericsson stapt over naar IndyCar

Vettel gaat voor construc­teurs­ti­tel met Ferrari

29 oktober Sebastian Vettel heeft het duel met Lewis Hamilton om de wereldtitel in de Formule 1 verloren, maar de Duitse coureur van Ferrari aast nog wel op de constructeurstitel. Zijn Italiaanse renstal staat tweede in het teamklassement, met 55 punten achterstand op Mercedes. ,,We hebben nog twee races en gaan alles geven om Mercedes van de troon te stoten. Misschien kunnen we ze alvast een voorproefje geven voor volgend seizoen’', zei Vettel in Mexico-Stad, waar hij het laatste sprankje hoop op de individuele wereldtitel zag vervliegen.