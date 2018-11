Er staat in Brazilië nog genoeg op het spel

F1-voorbeschouwingHet gaat nauwelijks ergens meer om in Brazilië, ben je geneigd te zeggen, nu het wereldkampioen al beslist is. Maar er staat echt nog wel wat op het spel vanmiddag.

Max Verstappen bekende het meteen na de kwalificatie in Brazilië. Aan iedereen in de paddock merk je dat er weinig meer te winnen is, nu Lewis Hamilton de wereldtitel al binnen heeft. Dat de winterstop lonkt. Dat de dagen worden afgeteld en dat de motivatie soms wat ver te zoeken is, zo in de diepe herfst van dit seizoen, met alleen de GP van Abu Dhabi die nog wacht na de afspraak in Brazilië. Maar dat neemt volgens de Limburger niet weg dat hij er vandaag gewoon nog eens vol voor gaat. ,,Want er zijn gewoon nog podiumplaatsen te winnen.”

Daarvoor is wel regen nodig, denkt Verstappen, die in de nattigheid in 2016 zijn enige Braziliaanse podium haalde. ,,Of het moet met een goede strategie lukken, want inhalen kan hier normaal niet echt. Maar ik denk dat we in de race wel aardig mee kunnen komen met ons tempo.”

En er staat écht nog wel meer op het spel, als vanavond om 18.10 uur Nederlandse tijd de lichten doven boven de startgrid van Interlagos. Zo is er dat constructeurskampioenschap dat met nog twee races te gaan nog altijd niet beslist is. Met een achterstand van 55 punten (585 om 530) heeft Ferrari nog altijd een minimale kans om die titel af te snoepen van Mercedes. Het zou de eerste Italiaanse titel sinds 2008 zijn, daarvoor lijken echter wel wonderen nodig. Al noemt Mercedes-baas Toto Wolff Ferrari alvast wel de favoriet in Brazilië. Een zinnetje dat echter wel vaker op de meest vreemde momenten uit zijn mond op te tekenen viel, dit jaar.

Achter Mercedes, Ferrari en Red Bull gaan Renault en Haas door met hun gevecht voor de titel ‘best of the rest’. Renault is favoriet met 114 punten, Haas volgt met 84 punten. ,,Voor ons is dit gevecht een eer, Renault zou veel beter moeten zijn’‘, zo sprak Haas-baas Guenther Steiner. ,,Ze hebben als fabrieksteam vijf keer zo veel personeel in dienst en wij staan in ons derde seizoen in de Formule 1 meteen al vijfde.”

Met 216 WK-punten op zak kan Verstappen vanaf plaats vijf in het coureurskampioenschap ook nog oprukken naar de vierde positie (Valtteri Bottas, 227 punten) en zelfs nog derde worden (Kimi Räikkönen, 236 punten). Al lijkt dat vooral iets voor de cijferfreaks. Zelf boeit het hem helemaal niets. ,,Wat heb ik daar aan, dan?” vroeg hij zich eerder deze week hardop af in Brazilië. ,,Alsof ik over tien, vijftien jaar terugkijk en dan denk: goh, dat jaar ben ik derde geworden. Nee, er telt maar één plaats voor mij. Dat is de eerste plaats.”