Ver voor Verstappen staat Lewis Hamilton in zijn Mercedes voor de 78ste keer op poleposition. Sebastian Vettel rijdt als tweede weg in zijn Ferrari. En Esteban Ocon en Sergio Perez bezetten namen Racing Point Force India F1 verrassend de tweede startrij op P3 en P4, na een voor hun heel gelukkige kwalificatie. Ook nog voor Verstappen de Haas van Romain Grosjean (P5) en Kimi Räikkönen (P6). ,,Normaal moeten we die Force India’s en de Haas wel voorbij kunnen’‘, verwacht de Nederlander. Die gaan wel hard op de rechte stukken, maar onze auto is volledig afgesteld om in te halen. Er is werk aan de winkel, maar ik ga er proberen het beste van te maken.‘’



Verstappen start in België vanmiddag aan zijn 73ste Grand Prix, voor de tweede keer op rij start hij van P7, net als voor het zomerreces in Boedapest. Een heel fijn trackrecord kent hij niet op Spa-Francorchamps, dat hij toch als zijn favoriete circuit beschouwt. Bij zijn debuut namens Toro Rosso deed hij het er met een achtste plaats het beste. In 2016 startte hij van P2, maar zakte hij af naar een elfde plaats. En vorig jaar strandde hij na acht rondes met een kapotte Renault-motor om daarna furieus de paddock op te zoeken.