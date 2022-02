Enorme contractverlenging: Formule 1 blijft zeker tot en met 2036 racen in Bahrein

Fernando Alonso na kaakopera­tie klaar voor nieuw seizoen Formule 1

De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso heeft deze week een kaakoperatie ondergaan. Bij de 40-jarige tweevoudig wereldkampioen zijn twee titanium plaatjes verwijderd die bijna een jaar geleden in het bot werden gezet. Hij had een breuk in zijn kaak opgelopen door een fietsongeval in Zwitserland.

16 januari