Enorme aandacht voor GP Zandvoort onderstreept status Max Verstappen: ‘Ongekend wat hij teweegbrengt’

Door Marijn Abbenhuijs



Drommen mensen. Op donderdag al verdrukken ze zich om een glimp op te vangen van het Formule 1-circus. Ze hebben een pitlane walk besteld via de ANWB of zijn uitgenodigd omdat ze in Zandvoort wonen. Een dag later is het zelfs al barstensvol. Op het treinstation Zandvoort aan Zee, op de boulevard van de badplaats, rondom het circuit en op de tribunes. Iedereen wil erbij zijn nu de koningsklasse van de autosport Nederland heeft bereikt. Of eigenlijk: nu de koning van de Nederlandse sportwereld even thuis is.