Eerste trainingsdag in Melbourne meteen goed voor recordaantal toeschouwers

In 2019 kwamen 84.500 raceliefhebbers het circuit op om de eerste twee vrije trainingen van de Formule 1 te zien. Een jaar later dromden de toeschouwers ook weer samen voor de poorten van Albert Park, maar toen werd de Grote Prijs van Australië op het laatste moment afgelast vanwege de coronapandemie. Nadat enkele teamleden van McLaren positief hadden getest, besloot de organisatie om de race te cancelen. Vorig jaar ging de GP van Australië ook niet door als gevolg van de pandemie.



De Formule 1 is nu weer terug in Melbourne en dat trekt een recordaantal bezoekers. De meeste zijn gestoken in het oranje, de kleur van het McLaren-team van de populaire Australische coureur Daniel Ricciardo. Verdeeld over het hele weekend worden meer dan 410.000 fans verwacht. Morgen zijn de derde vrije training (05.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (08.00 uur) voor de race van zondag. Die begint voor ons om 07.00 uur.