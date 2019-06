Een appeltje voor de dorst in het snikhete Red Bull-land

De warmste Oostenrijkse GP ooit, wordt het zondag waarschijnlijk, als de temperatuur na een lichte dip op zaterdag van ‘slechts’ 27 graden naar verwachting weer klimt naar een graad of 33. Sterkte aan alle Max Verstappen-fans die in de tentjes of hun campers overnachten, in de bergweides naast het circuit. Gelukkig is een biertap nooit ver weg in Spielberg. En op het thuiscircuit van Red Bull is er naast water natuurlijk ook een schier onuitputtelijke voorraad energiedrank beschikbaar.



Nee, van de dorst kom je niet om op de Red Bull Ring. En zelfs aan de bezoeker die niet van water, bier of mierzoete energiedrank houdt, is gedacht. Dan zijn er altijd nog de drie lieflijk in dirndl gestoken charmante dames die je de hele dag een appeltje voor de dorst aanbieden.