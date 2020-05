Ecclestone: ‘Vettel moet naar een team in opbouw gaan’

Er gaan vele geruchten over de stoeltjesverdeling voor het komende Formule 1-seizoen, maar als je heel sec kijkt, zijn er niet veel opties in de top voor de Duitse viervoudig wereldkampioen. Max Verstappen vertrekt sowieso niet naar Ferrari en ligt nog tot 2023 vast bij Red Bull. Dat team maakte vandaag bij monde van teambaas Helmut Marko bekend dat het uitgesloten is dat Vettel wordt vastgelegd voor het nieuwe seizoen, omdat de salarissen van Verstappen én Vettel te duur zijn voor die ploeg.



Mercedes flirtte gisteren openlijk met Vettel, maar geeft voorrang aan de eigen coureurs en aast vooral op een contractverlenging van Lewis Hamilton. Daaronder heb je teams als Renault of Racing Point, die de stap omhoog willen maken. Teams waarvan Ecclestone hoopt dat Vettel ze ziet zitten.



Carlos Sainz lijkt optie nummer één voor Ferrari en dat is volgens Ecclestone logisch. ,,Hij is uitgegroeid tot een zeer competitieve, getalenteerde coureur en hij kan de stap naar Ferrari aan. Daar kan hij tweede coureur zijn, een rol waar hij geen probleem mee zal hebben.”