Duizenden fans juichen de F1-coureurs toe in hartje Melbourne

En bij dat spektakel hoort dus ook een presentatie, zo lijkt eindelijk het besef ingedaald. ,,Dit is de beste GP van de wereld en ik pas hartstikke trots dat wij dit voor het eerst mogen organiseren’‘, jubelde burgemeester van Melbourne Scally Capp, die maar wat graag verklapte voor wie ze zondag juicht. ,,Ozzie, Ozzie, Ozzie…‘’



De enige Australiër dus, op de grid. Daniel Ricciardo, de voormalige teammaat van Max Verstappen, nu overgestapt naar Renault. Niet zo gek dus dat de gele petjes van de Franse autofabrikant in de meerderheid waren op Federation Square. Net als al zijn collega’s kwam Ricciardo op het podium begeleid door de kakelverse F1-song van The Chemical Brothers, waarna een ovationeel applaus los barstte. ,,Het seizoen beginnen met een thuisrace was altijd al speciaal, maar dit is wel heel mooi met al dat volk hier’‘, stamelde de local hero, die zowaar wat overrompeld leek door de massale aanloop. ,,Dit is ook wel een beetje overweldigend’’, meende hij.