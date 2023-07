Drama voor Nyck de Vries: Formule 1-coureur per direct weg bij AlphaTauri

AlphaTauri heeft per direct afscheid genomen van Nyck de Vries. De coureur uit Sneek wordt afgerekend voor een zeer matig jaar in de Formule 1. De 28-jarige Fries was bezig aan zijn eerste seizoen als vaste rijder bij AlphaTauri. Daniel Ricciardo wordt bij AlphaTauri zijn opvolger.

De 28-jarige De Vries was bezig aan zijn eerste seizoen als vaste rijder bij AlphaTauri. Hij wist dit seizoen nog geen punten te pakken en wordt nu afgerekend op de tegenvallende prestaties. Afgelopen weekeinde eindigde de coureur bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië als zeventiende en laatste. De Vries zei toen na afloop nog hoop te putten uit het eerste deel van de race. Voor de leiding van AlphaTauri is dat niet genoeg. Naast De Vries wist alleen de Amerikaan Logan Sargeant van Williams dit seizoen in de eerste tien races nog geen punten te pakken.

De Vries, die met de 12de plaats in Monaco zin beste klassering van het seizoen behaalde, wordt over anderhalve week tijdens de Grote Prijs van Hongarije al vervangen. De Grote Prijs van Nederland in Zandvoort gaat deze zomer dus ook aan hem voorbij.

Bij AlphaTauri nam De Vries na vorig seizoen de plek over van de Fransman Pierre Gasly. De Nederlander was al jaren in beeld bij de Formule 1, maar hij had nooit echt zicht op een wedstrijdzitje. Tot vorig jaar september bij de Grote Prijs van Italië in Monza, toen hij mocht invallen bij het team van Williams als vervanger van de zieke Alexander Albon. De Vries maakte toen grote indruk door meteen in zijn eerste grand prix in de punten te rijden. Hij eindigde als negende.

De Vries maakte evenals Max Verstappen in zijn jeugd furore in het karten. Hij stapte vanuit het karten over naar het autoracen en kwam in 2017 terecht in de Formule 2. In 2019 veroverde hij de titel in de talentklasse.

In de Formule 1 was De Vries de zestiende Nederlandse deelnemer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.