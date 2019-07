Drama Vettel: technische problemen ruïneren kwalificatie thuisrace

Kwalificatie LIVE | Kan Verstappen aanval doen op voorste startrij?

15:46 Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in Duitsland. Op Hockenheim welteverstaan, het circuit waar Max Verstappen zich bij twee eerdere deelnames telkens als vierde kwalificeerde. Dit weekend lijkt zijn Red Bull in orde, kan hij een aanval doen op de voorste startrij? Vanaf 15.00 gaan we het zien!