Domper voor fans en coureurs: eerste vrije training gaat bijna compleet verloren door kapotte camera's

VT2 verlengdAmper drie minuten hebben de Formule 1-coureurs hun ding kunnen doen tijdens de eerste vrije training in Canada. Een probleem met de camera's op het circuit zorgde ervoor dat de eerste sessie van het raceweekend bijna compleet verloren ging. De tweede vrije training wordt straks met een halfuur verlengd voor Max Verstappen en co.

De tribunes op het Circuit Gilles Villeneuve waren meteen goed gevuld met racefans die zich verheugden op een eerste vrije training vol actie. Helaas voor de toeschouwers kwam daar maar weinig van terecht door een langdurige rode vlag. Die werd in eerste instantie ingegeven door Pierre Gasly toen die met zijn Alpine stilviel, maar er bleek achter de schermen meer aan de hand te zijn.

Er was een probleem met de beveiligingscamera’s rond het circuit. De zogenaamde CCTV kon niet gesynchroniseerd worden, waardoor de wedstrijdleiding het in het kader van de veiligheid niet verstandig achtte om de coureurs naar buiten te sturen. Mogelijk was het defect een gevolg van een stroomstoring eerder op de dag. De televisiekijker zag tijdens VT1 zodoende meer marmotten op de baan dan daadwerkelijke Formule 1-auto’s.

Bekijk wat er met Gasly gebeurde

Gereden werd er niet meer en zo eindigde Valtteri Bottas met zijn Alfa Romeo bovenaan de tijdenlijst in 1.18,728. Dat was anderhalve seconde rapper dan Max Verstappen in de eerste paar minuten was gegaan, maar dit zei dus nog helemaal niets.

De coureurs en hun teams verleggen na deze verloren training de focus naar de tweede vrije training. Besloten is om deze met een halfuur te verlengen om de coureurs (én de fans) te compenseren. Die training gaat nu om 22.30 uur (Nederlandse tijd) van start en zal dus 90 minuten duren. De vraag is of het dan nog altijd droog is. Met name morgen wordt er in Montréal regen verwacht, maar ook in de loop van de vrijdag kan er al wat neerslag vallen.

