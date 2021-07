Dominante Verstappen zet met historische hattrick grote stap in WK

,,Wat een geweldige coureur is die Lando’’, riep Hamilton, toen hij ‘m eindelijk voorbij was. Niet wetende dat hij de Brit - die nota bene ook nog een straf van vijf tellen op moest halen in de pitstraat na een potje knokken met Sergio Pérez - later in de race na eerst al teamgenoot Valtteri Bottas ook nog langs moest laten, vanwege wat schade aan zijn auto. Zo kwam Hamilton niet eens op het podium, met P4. Een dure misser in het wereldkampioenschap, waar Verstappen nu fier leidt met 182-150. ,,Ongelofelijk. De auto was onwerkelijk goed’’, aldus Verstappen.