Dominante Verstappen laat met zijn tiende zege Mercedessen kansloos in Abu Dhabi

Video'sOp de mooist mogelijke manier sloot Max Verstappen zijn zesde seizoen in de Formule 1 vandaag af. Zo dominant als in Abu Dhabi, waar de Nederlander de grand prix leidde van start tot finish, was de coureur van Red Bull Racing zelden.

Volledig scherm © Pool via REUTERS Door Arjan Schouten



De tiende zege van Max Verstappen in de Formule 1 was er een uit het boekje. Een bijna volmaakt perfect weekend draaide hij in Abu Dhabi. Poleposition, de zege en ook nog eens van start tot finish aan de leiding. Een tikje saai was het zelfs, vond oud-wereldkampioen Damon Hill, die op Twitter maar voorstelde dat deze race halverwege alle gelegenheid bood om thuis de kerstboom maar eens te versieren. Maar Formule 1 kan Verstappen niet saai genoeg zijn als hij vooraan rijdt. ,,Wat een geweldige race, dit smaakt zo goed”, klonk het tijdens zijn ererondje door de boordradio. ,,Simply lovely.”

In de rol die Lewis Hamilton zo vaak vertolkte de laatste jaren, gedijde de Nederlander prima in Abu Dhabi. Hij was niet de man die het spektakel moest maken onder de verduisterende hemel boven het asfalt van Yas Marina. Hij moest vooral goed starten en daarna gefocust richting finish stampen, dan zat een zege er misschien wel in na de poleposition. En precies dat is wat Verstappen deed, waarna hij een feestje mocht vieren met zijn monteurs.

‘We deden alles perfect’

Als de kippen weg. De eerste bocht verdedigd voor de neus van Valtteri Bottas. En daarna snel een gat getrokken richting de Mercedessen. Na een safety car - kapotte motor voor Sergio Pérez - ging hij daar op verse harde banden vrolijk mee verder naar de herstart. Pijlsnel hield hij Bottas weer uit de schootsafstand van de DRS en dat gat bouwde hij rap uit naar zeven, acht à negen tellen. ,,De kwalificatie was al genieten en vandaag deed ik dat opnieuw”, vertelde Verstappen. ,,De auto was qua balans zo goed en we deden alles perfect. Als je vooraan kan starten en zelf het tempo kan bepalen, maakt dat je leven een stuk eenvoudiger.”

De start verliep meteen ideaal voor Verstappen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met nog 30 van de 55 rondes te gaan, doorbrak hij de stilte op de boordradio maar eens voor een boodschap. ,,Om eerlijk te zijn denk ik dat het voor ons én voor de rest knap lastig wordt om op deze banden door te gaan tot het einde”, vertelde Verstappen. Die constatering werd even later gedeeld door Hamilton, die achter Bottas op de derde plaats reed, tien seconden achter de Nederlander.

Wanneer voor de tweede keer naar binnen? Daar leek het laatste beetje spanning van de laatste GP van 2020 nog verstopt te zitten. Maar geen van de drie topcoureurs bleek die derde stop uiteindelijk nog nodig te hebben. Dankzij prima bandenmanagement redde Verstappen het 44 rondjes op de harde banden, waarna hij als winnaar afgevlagd werd op vijftien tellen voor Bottas en zeventien voor Hamilton. ,,Ik zag de Mercedessen achter me een beetje terugvallen aan het einde”, vertelde Verstappen. ,,Toen kon ik het ook ietsje rustiger aan doen.”

Volledig scherm © AFP

Het bonuspunt voor de snelste ronde moest hij in extremis aan Daniel Ricciardo laten. Maar reken maar dat hij met zijn tweede zege van 2020 met een heerlijk gevoel aan de winter is begonnen. Wetende ook dat er minder dan ooit gaat veranderen aan de auto’s. Dit laatste perfecte weekend met een Wilhelmus als slotakkoord beloofde daarom veel voor het zevende seizoen van Verstappen, die na Sebastian Vettel (38 zeges) nu de meest succesvolle Red Bull-coureur ooit is. Met zijn tiende zege passeerde hij Mark Webber (9).

Op papier was zelfs de tweede plaats nog mogelijk in het kampioenschap, maar dan had Bottas buiten de top-5 moeten eindigen. Aan zijn tweede plaats had de Fin echter genoeg om achter Hamilton tweede te blijven in het WK. ,,Red Bull was te snel vandaag, verrassend sterk zelfs’‘, meende Bottas. ,,Ze hebben de race volledig gecontroleerd, ik heb er alles aan gedaan, maar ik niks beters kunnen doen.‘’

Achter Mercedes en Red Bull Racing greep McLaren in de slotrace nog de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.