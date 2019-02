Doel van de F1-testdagen: data verzamelen en vertrouwen tanken

De tijden zijn nog niet relevant, roepen alle coureurs en teambazen. Resultaat komt straks in Australië wel, als het seizoen écht begint. Maar wat telt dan wel bij die testdagen in Barcelona?

Door Arjan Schouten



Geen circuit op de kalender waar de Formule 1-coureurs beter de weg kennen dan op Circuit de Catalunya. 4,7 kilometer lang glooiend asfalt over het grondgebied van Montmélo, op een half uurtje rijden van Barcelona. Acht dagen lang rijden ze er al jaren een maand voordat het nieuwe seizoen begint eindeloos testrondjes. Op goede dagen maken ze zo 600 kilometer, zoals Max Verstappen gisteren. En wat dan vooral niet belangrijk is, is de snelste tijd, zo houdt iedereen vol. Mercedes, al jaren heersend in de koningsklasse, bungelde na de eerste testdag zelfs onderaan het ranglijstje met rondetijden. Normaliter een regelrechte ramp, maar in februari in Barcelona geen enkel probleem. ,,We hebben hier allemaal de neiging om alsmaar boven in het klassement te staan en naar de rondetijden te kijken, maar dat is helemaal niet het doel van de tests”, legde teambaas Toto Wolff in alle rust nog eens uit. ,,Je wilt vooral weten wat de sensoren en de data je vertellen.”

Volledig scherm De wagen van Albon met zogenaamde flow-viz verf, waarmee de luchtstromen rond de wagen zichtbaar worden. © Getty Images Data. Data. Data. Data. Data. Iedereen in de paddock neemt vooral dat woord in de mond, als je vraagt naar het nut van deze testdagen. Data verzamelen. Data ophalen. Sensoren uitlezen. Corresponderen de data met de resultaten van de wintertests op de simulator, thuis in de fabriek? Auto’s rijden in Spanje elke dag wel even met zogenaamde ‘aeroracks’ en speciale verf, genaamd Flow Visualization Paint, rond om de luchtstromen rondom de auto maar zo goed mogelijk in kaart te brengen. De standen van de voor- en achtervleugel en de bargeboards worden eindeloos getest op zoek naar de ultieme aerodynamica. Er wordt gespeeld met de hoeveelheid brandstof in de auto en de verschillende banden, om zo maar zoveel mogelijk situaties na te bootsen. En aan het einde van de dag wordt er driftig gebrieft tussen coureur en de engineers aan de pitmuur, want ook het gevoel van de kenner telt nog in deze cijfersport.

Vijfentwintig jaar terug testten tal van teams voortdurend, zelfs tussen races door, soms op eigen circuits, zoals Ferrari. Maar maar en meer zijn de testdagen teruggeschroefd door de FIA, tot de beperkte testtijd van nu. Twee keer vier dagen voor het seizoen, een aantal dagen tijdens het seizoen en meteen na de laatste race in Abu Dhabi. Daarom staan de eerste auto’s in Spanje ‘s morgens stipt om 09.00 uur al te brullen in de garage om het asfalt op te gaan.

Elke minuut is kostbaar in Barcelona. Zo moet bijvoorbeeld Red Bull Racing niet alleen een nieuwe coureur (Pierre Gasly) laten wennen aan een nieuwe auto, maar is er met Honda ook een nieuwe motorleverancier. ,,Dat complexe huwelijk tussen chassis en motor moeten we hier leren te begrijpen’‘, vertelde teambaas Christian Horner al. ,,Alles moet straks als het seizoen begint in harmonie zijn. De data die we hier verzamelen bepalen de richting van ontwikkeling voor de komende maanden.‘’