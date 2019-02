Dit zijn de wagens voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Deze week hebben negen teams hun Formule 1-wagen officieel getoond en heeft Alfa Romeo al de eerste rondjes gereden, waardoor officieus bekend is hoe de auto eruit ziet. Hieronder een overzicht van alle bolides. Let wel: de kleurstellingen van de Red Bull en Alfa Romeo zijn tijdelijk.

Enquete poll Wat is de mooiste wagen? Red Bull

Mercedes

Ferrari

Renault

Racing Point

Haas

McLaren

Alfa Romeo

Toro Rosso

Williams Wat is de mooiste wagen? Red Bull (43%)

Mercedes (12%)

Ferrari (12%)

Renault (5%)

Racing Point (1%)

Haas (9%)

McLaren (4%)

Alfa Romeo (10%)

Toro Rosso (2%)

Williams (1%)

Red Bull

Volledig scherm Max Verstappen in de RB15 © Getty Images

Max Verstappen en Pierre Gasly rijden komend seizoen in de RB15. Zoals van Red Bull verwacht kon worden stuntte het team met een aparte kleurstelling. De kleuren zijn echter tijdelijk en Red Bull zal tijdens het seizoen 'gewoon’ de herkenbare kleuren tonen. Het is het eerste jaar van Red Bull met de Honda-motor. Na enkele seizoenen waarin de Renault-motor haperde, hoopt Red Bull nu eindelijk weer om de titel te kunnen strijden. Maar kan dat wel verwacht worden in het eerste seizoen van zo'n samenwerking?

Mercedes

Volledig scherm Valtteri Bottas in de Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ © BSR Agency

Mercedes is sinds het hybride tijdperk (2014) het toonaangevende team in de Formule 1. Zet in die wagen één van de beste coureurs aller tijden (Lewis Hamilton) en je hebt een formatie die al vijf jaar op rij de wereldkampioen levert. Ook dit jaar is Mercedes de te kloppen renstal met Hamilton die opgaat voor zijn zesde wereldtitel en Valtteri Bottas als tweede coureur die vecht voor het behoud van zijn stoeltje. Esteban Ocon en consorten staan namelijk te trappelen om het stuur over te nemen.

Ferrari

Volledig scherm De SF90 van Ferrari © Ferrari

De laatste Ferrari-wereldkampioen is vertrokken en een mogelijke opvolger is gekomen: Charles Leclerc maakt zijn debuut bij de Scuderia na een imponerend seizoen bij Sauber-Alfa Romeo. Met een viervoudig wereldkampioen (Sebastian Vettel) en één van de grootste talenten op de grid heeft Ferrari een ijzersterke line-up. Met de SF90 hoopt Ferrari eindelijk Mercedes van de troon te stoten. Vorig jaar leek het team hard op weg, maar liep het na de zomerstop volledig verkeerd.

Renault

Volledig scherm De RS19 van Renault © BSR Agency

‘Het spannendste duo op de grid’, noemt Renault het zelf en met meesterinhaler Daniel Ricciardo en best-of-the-rest-coureur Nico Hülkenberg zit daar zeker een kern van waarheid in. Renault is één van de grootste teams in de Formule 1 en hoopt zich dan ook snel aan het front te melden. De kans dat Renault dit jaar al om de overwinningen kan strijden, lijkt nihil en het team geeft dat ook ruiterlijk toe. Voor de komende jaren is de ambitie echter groots: wereldtitels.

SportPresa Racing Point

Volledig scherm SportPesa Racing Point © AP

Nieuwkomer qua naam, oudgediende qua team. Zoals de roze kleur eigenlijk al aangeeft is SportPresa Racing de opvolger van Force India. Het team werd vorig seizoen al afgenomen en tijdelijk Racing Point gedoopt. Die naam is nu officieel geworden. Met als nieuwkomer binnen het team: Lance Stroll. De Canadees moet dit jaar toch gaan aantonen dat hij wél over racetalent beschikt en niet alleen teert op de geldzakken van zijn vader en eigenaar van het team Lawrence Stroll. In de jeugdklassen boekte Stroll de nodige overwinningen, maar daar zat hij ook telkens in de beste wagens. Wat kan hij, samen met Sergio Perez, bij Racing Point?

Haas

Volledig scherm Haas © EPA

De grootste verandering is misschien wel te vinden bij Haas, of Rich Energy Haas F1 Team, zoals het team vanaf dit seizoen heet. Met Rich Energy heeft het team een nieuwe hoofdsponsor die zich op én naast de baan wil meten met Red Bull. De eigenaar van het drankje is in ieder geval vol bravoure door te stellen dat ‘het product en merk al beter zijn dan Red Bull en het fantastisch is dat ze op en naast de baan strijden.’ Met Romain Grosjean en Kevin Magnussen heeft het Amerikaanse team in ieder geval genoeg ervaring in de auto.

McLaren

Volledig scherm De MCL34 van McLaren © McLaren

McLaren is één van de beste renstallen uit de geschiedenis van de Formule 1. De laatste jaren gaat het echter desastreus met het team. Waar eerst de schuld nog werd neergelegd bij motorleverancier Honda, bleek het vorig jaar met een Renault-motor niet heel veel beter te gaan. Dit tot grote frustratie van de inmiddels vertrokken Fernando Alonso. In zijn plaats is een andere Spanjaard gekomen: Carlos Sainz en het talent Lando Norris. De jonge Brit werd vorig jaar tweede in de Formule 2 en wordt in Engeland gezien als de opvolger van Lewis Hamilton.

Alfa Romeo

Volledig scherm © BSR Agency

Vorig seizoen nog bekend als Sauber, maar na 25 jaar is de naam uit de Formule 1 verdwenen. De renstal blijft hetzelfde, ze opereren nog steeds vanuit Zwitserland, maar het roemruchte Alfa Romeo is nu de echte naam van het team. Kimi Räikkönen keert terug bij het team waar hij zijn Formule 1-carrière in 2001 (!) begon. Antonio Giovinazzi is de tweede coureur. De Italiaan heeft al een paar keer mogen proeven van de Formule 1 toen hij mocht invallen voor Pascal Wehrlein, maar dit gaat zijn eerste echte seizoen worden. Sauber-Alfa Romeo verbaasde vorig jaar vriend en vijand, mede door het imponerende optreden van Charles Leclerc, maar kunnen ze dit jaar ook meestrijden in het middenveld? De wagen werd op Valentijnsdag (vandaar de hartjes op de auto) voor het eerst getoond, maar maandagochtend, vlak voor de eerste testdag, zal de echte kleurstelling bekend worden gemaakt.

Toro Rosso

Volledig scherm Alexander Albon in de Scuderia Toro Rosso STR14 Honda © Getty Images

Twee weggestuurde coureurs keren terug onder de vleugels van Red Bull. Bij het zusterteam Toro Rosso mogen Daniil Kvyat en Alexander Albon laten zien dat ze wel talent hebben. Vorig jaar was het team vooral een testwagen voor de Honda-motor, maar dit jaar beschikt de STR14 over de nodige Red Bull-onderdelen en zal het echt mogen strijden. Kvyat keert na een jaar afwezigheid terug in de Formule 1, nadat hij werd weggestuurd door Red Bull. Hij werd ten faveure van Max Verstappen gedegradeerd bij Red Bull en in de Toro Rosso kon hij zijn teleurstelling niet verwerken. Nu krijgt hij dus een tweede kans. Dat gaat ook op voor Albon. De Thai werd vorig seizoen derde in de Formule 3, nadat hij iets eerder uit het opleidingsprogramma van Red Bull werd gezet. Hij toonde veerkracht en mag dit seizoen laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn.

Williams

Volledig scherm De FW42 van Williams © BSR Agency