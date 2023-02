Dit zijn de gepresenteerde wagens van de Formule 1-teams voor 2023

Mercedes wil aflopend contract Hamilton deze winter verlengen: ‘Er is geen reden om niet samen door te gaan’

Het Formule 1-team van Mercedes wil het aflopende contract van Lewis Hamilton deze winter verlengen. De 38-jarige Britse coureur gaat het laatste jaar van zijn contract in, maar heeft al duidelijk gemaakt dat hij graag langer door wil gaan. Teambaas Toto Wolff van Mercedes zei afgelopen jaar dat de zevenvoudig wereldkampioen in ieder geval tot zijn veertigste zeker is van een stoeltje bij de renstal.

