Dit waren de mooiste momenten in ongekend succesvol seizoen van Max Verstappen

Buitenland­se media veroorde­len ‘onbeschof­te actie’ Max Verstappen: ‘Volgend jaar heeft hij Sergio Pérez weer nodig’

George Russell schreef gisteren de Grand Prix van Brazilië op zijn naam. Zelfs nu Max Verstappen geen enkele rol van betekenis speelde in de strijd om de winst, is hij wederom het middelpunt in de media. Max Verstappen negeerde namelijk de teamorders om zijn ploeggenoot Sergio Pérez te laten passeren en dat werd breed uitgemeten in de buitenlandse kranten.

15 november