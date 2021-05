Dit is waarom Hamilton zelden in de simulator zit: ‘Ik doe misschien twintig rondjes’

Hamilton, die het jaar is begonnen met drie zeges in de eerste vier races en afgelopen zondag in de Grote Prijs van Spanje voor de honderdste keer van poleposition startte, zit zelden in de simulator om virtueel over de Formule 1-circuits te rijden en zo de finesses van de baan te bestuderen. ,,Ik doe misschien twintig rondjes in een jaar. Ik heb er geen belangstelling voor”, aldus de 36-jarige Hamilton.