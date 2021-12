Dit is het team achter de wereldtitel van Max Verstappen

Max Verstappen presteerde in Abu Dhabi het ongelooflijke door de wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Direct na de finish verklaarde de Nederlander zijn liefde voor zijn team en vroeg hij of ze dit niet nog tien tot vijftien jaar samen konden doen. Dit zijn de kopstukken van Red Bull Racing die samen met Verstappen geschiedenis schreven.

Christian Horner

Langstzittende teambaas in de paddock. Horner (48) besefte als jonge coureur al snel dat hij beter was in een rol als manager. Begon begin deze eeuw zijn eigen raceteam Arden en stapte in 2005 op zijn 32ste als jongste teambaas ooit in de Formule 1 met nieuwkomer Red Bull Racing. Won met Sebastian Vettel (2010-2013) vier titels op rij en jaagde met Max Verstappen op herhaling van die presatie. Én met succes. Begenadigd spreker, zijn geruzie met Mercedes-collega Toto Wolff zorgde de laatste maanden voor minstens zo veel spektakel als de actie op het asfalt.

Helmut Marko

Verantwoordelijk voor het talentenprogramma was het ‘Doktor Marko’ (78) die het aandurfde Verstappen als tiener naar Toro Rosso en het grote Red Bull te halen, waar hij zijn eerste race meteen won. Snoeihard in zijn commentaar. De Oostenrijker spuwde meermaals zijn gal over Mercedes, in zijn ogen slechte verliezers. ,,Tel je de punten op die we onderweg verloren hebben, dan was deze strijd al lang klaar geweest", vond hij. Uiteindelijk kwam het dus toch nog goed.

Gianpiero Lambiase

Al sinds zijn eerste race namens Red Bull staat Verstappen in contact met dezelfde man aan de pitmuur: race-engineer Gianpiero Lambiase. Verantwoordelijk voor alle communicatie met Verstappen en voor de set-up van de auto, moeten de twee elkaar blind vertrouwen. Alle beschikbare info deelt de Brit in korte, duidelijke boodschappen. Soms maant hij Verstappen tot kalmte, dan weer vraagt hij om zijn observaties. Speelde nog een essentiële rol in de strategische zege in de VS, waar Verstappen won dankzij een gewaagde undercut.

Sergio Pérez

Tweede coureur naast Verstappen, een rol waarin de Mexicaan goud waard bleek de laatste races. Door Lewis Hamilton op te houden kon Verstappen seconden inlopen in Abu Dhabi. ,,Ik wil ook Checo bedanken, want hij is een geweldige teamgenoot. Checo heeft het niet normaal gedaan, door hem ben ik kampioen geworden", zei Verstappen na afloop.



Pérez was al vaker de man die de Mercedessen vertraagde en de coureur die het belangrijke bonuspuntje voor de snelste ronde afsnoepte. Pérez vertolkte al die rollen al, eerder dit seizoen, steeds zonder morren. De 31-jarige Mexicaan, sinds begin dit seizoen bij Red Bull, presenteert zich graag als teamspeler.

