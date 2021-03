Dit is de grote F1-gids: van alle starttijden van de GP's tot portretjes van de coureurs

Mick Schumacher met steun van Ferrari klaar voor F1: ‘De auto ziet er beestach­tig uit’

4 maart In zijn eerste échte persconferentie in de Formule 1 kreeg Mick Schumacher uiteraard vragen over zijn wereldberoemde vader. Hij ging er professioneel mee om. ,,Ik ben blij en trots deze naam weer de Formule 1 in te dragen.”