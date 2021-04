Dit heb je mogelijk gemist door het geweld rond Verstappen en Hamilton

Door Arjan Schouten



Norris in topvorm



Het is zo’n vrolijk ventje, maar achter die eeuwige lach van Lando Norris schuilt ook een groeibriljant die volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl ‘momenteel vliegt’. Vierde in Bahrein, derde in Imola, net als vorig jaar beleeft Norris een bliksemstart. Achter Hamilton en Verstappen is de 21-jarige Brit koning van het extreem competitieve middenveld. Of teammaat Daniel Ricciardo even aan de kant wilde gaan, was het verzoek. De tien jaar oudere Australiër moest ‘zijn trots inslikken’, maar maakte ruim baan. En maar goed ook, want Norris verschalkte de Ferrari’s en gaf ook P2 niet zonder slag of stoot weg. En had hij in plaats van Charles Lerclerc achter Verstappen gereden bij de herstart, dan had hij het wel geweten bij dat slippertje van de Nederlander. ,,Ik was er voorbij gegaan. Een kans om te winnen is altijd het risico waard.”