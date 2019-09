‘Die drive van Max, dat zie je in Nederland maar bij een paar sporters’

F1-panelIn aanloop naar elke Formule 1-race blikken we dit seizoen vooruit op het raceweekeinde met een fanatieke volger van Max Verstappen, afkomstig uit de sportwereld. Voorafgaand aan de GP van Singapore vandaag: oud-schaatsster Marije Joling, die in Assen opgroeide tussen de motoren op het asfalt van het TT-circuit.

Door Arjan Schouten



Je hebt op topniveau geschaatst, maar je liefde voor motorgeronk is minstens zo groot. Waar komt die liefde vandaan?

,,Ik ben opgegroeid in Assen. De TT-baan die we daar hebben, daar ga ik al van kleins af aan heen. Al vanaf m’n tweede stond ik daar met mijn neus op de motor- en autosport. Mijn vader is altijd pitsteward geweest, daar. Dan stond ik met mijn moeder op de camping net naast de paddock. Op de basisschool kreeg ik altijd op de vrijdag van het TT-weekend al vrij van school, in goed overleg met de directeur. Die hele week leeft enorm in Assen.’’

Dan baal je er zeker wel van dat de Formule 1 naar Zandvoort komt en niet naar Assen?

,,Ja, dat is er jammer, natuurlijk. Was het circus naar Assen gekomen dan was ik zeker gegaan, want een grand prix heb ik nog nooit bezocht. Maar ik begrijp die keuze ook wel weer. Zandvoort heeft de Formule 1-geschiedenis, wij hebben hier meer met motorsport. Dus ik snap het wel. Die haat en nijd over en weer vind ik altijd een beetje jammer. Pak zo’n kans samen op. Als er maar iets naar Nederland komt.’’

Aan je profiel op Twitter is te zien hoe je elke Formule 1-race weer meeleeft. Is dat altijd zo geweest, of komt dat vooral door Max Verstappen?

,,Om heel eerlijk te zijn, komt dat wel door die ene Nederlander, ja. Ik volgde de sport altijd al wel, maar voor Max alleen af en toe. Voor de jaren van zijn vader was ik net nog wat te jong. Maar sinds 2015 volg ik alles op de voet, toen hij al jong talent die overstap neigde te gaan maken en meteen presteerde. Elke race zit ik voor de tv. De race op Spa keek ik drie weken terug nog met wat vrienden, maar toen knalde hij er wel heel snel af. Ja en dan mag die tv van mij ook wel uit, eigenlijk. Zonder Max vind ik het niet half zo leuk. Ik vond het al onwijs tof om te zien dat zo’n jong talent als Max toen die overstap neigde te gaan maken. En ook meteen goed presteerde.’’

Wat bewonder jij als sporter zo aan Max Verstappen?

,,Ik vind het prachtig om te zien dat je op je 17de jaar al zo goed weet wat je wil en waar je heen wil. Dat je niet blij kan zijn met tweede en derde plaatsen. Die drive daar herken ik absoluut wel wat van. Ik had talent voor schaatsen, maar was nooit echt de beste. Ik vond het moeilijk om zo standvastig te zijn als bijvoorbeeld Max is. Maar dat vind ik wel geweldig om te zien. Die enorme drive, dat hebben in Nederland maar een paar sporters. Bij mannen als Tom Dumoulin en Sven Kramer zie je dat ook terugkomen. Mannen zonder poespas. Die doen alles voor de sport en daar moet ook alles voor wijken.’’

Wat is er dit seizoen nog mogelijk voor Verstappen, denk je?

,,Het zou mooi zijn als hij nog tweede kan worden in het kampioenschap. Lewis Hamilton is wel gevlogen, maar tweede is ook mooi. Al zit Charles Leclerc hem natuurlijk wel in de nek te hijgen. Wanneer Max een gooi kan doen naar het wereldkampioenschap, ligt een beetje aan Honda, hè. Het lijkt allemaal nog een beetje te veilig, daar. Maar dan nog, je kan het zelf nog zo goed doen, op andere teams heb je geen vat. Dat lijkt me heel erg frusterend aan autsport. Neem nou Nyck de Vries, daar is gewoon geen stoeltje beschikbaar voor. Esteban Ocon die er dit jaar gewoon naast staat, omdat er mensen zijn met meer geld en macht. Volledig eerlijkheid is er nooit in de sport, maar in de schaatssport heb je het allemaal wel wat meer in eigen hand. Als sporter is dat wel fijner.’’