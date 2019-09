Derde pole op rij voor Leclerc, Verstappen naar P4 in Singapore

Door Arjan Schouten Wat een verrassing in Singapore. Niet zoals verwacht de Mercedessen, maar juist Ferrari bleek het snelste op het circuit van Marina Bay. Na zeges voor Charles Leclerc op de hoge snelheidsbanen in Spa en Monza verwachtte iedereen dat de Italianen op het bochtige circuit in Singapore weer pas op de plaats zouden maken. Dat Mercedes en Red Bull Racing de macht weer over zouden nemen. Maar nee, de Scuderia stampte ook aan de andere kant van de wereld machtig door.

Niet vlekkeloos

De Monegask tekende voor zijn derde pole op rij. De vijfde van zijn seizoen zelfs. ,,Ik ben hier extreem blij mee. Ik had een geweldige ronde, maar het liep zelfs niet eens helemaal vlekkeloos met wat lock-ups. Niemand had dit verwacht, maar het team heeft geweldig werk afgeleverd’‘, jubelde Leclerc. ,,We hebben wat nieuwe dingen toegevoegd aan de auto. De vrijdag voelde ik me helemaal niet zo fijn in de auto, maar het is toch goed uitgepakt.‘’



Max Verstappen leek mee te kunnen in het geweld van Leclerc, Hamilton en Vettel, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats. De Limburger staat morgen naast Vettel op de tweede startrij in Singapore. Wat toch een lichte tegenvaller is voor de Nederlander, die de laatste twee jaar als tweede mocht starten op het stratencircuit in Zuid-Oost Azië. Verstappen verscheen dan ook ontevreden voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik had niet genoeg grip, helaas. Of ik alsnog de race kan winnen? Hmm, dan moet er een hoop gebeuren als je als vierde start. Ik had er veel meer van verwacht.”