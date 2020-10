Definitieve streep door GP in Vietnam: ‘Noodzakelijke beslissing’

,,Dit was een uiterst moeilijke maar noodzakelijke beslissing gezien de aanhoudende onzekerheid die wordt veroorzaakt door de wereldwijde pandemie van het coronavirus", aldus de organisatoren van de race in Vietnam, waar voor het eerst in de geschiedenis een Formule 1-wedstrijd zou zijn.



Vietnam is relatief licht getroffen door het coronavirus, met 1110 besmettingen en 35 doden, blijkt uit gegevens van het ministerie van Volksgezondheid.



Vanwege het coronavirus werd het aantal races flink teruggebracht. Van de tot dusverre zeventien ingeplande races zijn er elf al geweest. Over de Grote Prijs van Vietnam, die mogelijk in november zou worden verreden, was tot vrijdag nog geen duidelijkheid, maar de race stond al niet meer op de kalender. Vrijdag ging er dus een definitieve streep door de race.