Debutant Mazepin eerste uitvaller van het seizoen

vrije training 3 Verstappen blaast concurren­tie omver en houdt ‘perfect’ weekend intact

27 maart Ook in de slottraining richting de GP van Bahrein was Max Verstappen de snelste, met afstand. De Nederlander (1.30,577) blies de concurrentie in Bahrein weg en kan voor de kwalificatie niet meer om de favorietenrol heen. Lewis Hamilton kwam nog het meest in de buurt.