De zegereeks van Max Verstappen is er eentje voor de eeuwigheid: ‘Ik denk dat hij onaantastbaar is’

met videoNegen overwinningen op rij. Hoewel Max Verstappen zelf vaak aangeeft niet voor de records in de Formule 1 te zitten, hechtte hij er na zijn overwinning in Zandvoort wel degelijk waarde aan. Zijn lange zegereeks is dan ook zeer bijzonder.

Hij had zijn helm nog op toen hij negen vingers in de lucht stak. Door het omhooggeschoven vizier was aan zijn ogen goed te zien dat hij breeduit lachte toen hij het gebaar maakte. Max Verstappen realiseerde zich meteen na zijn overwinning in de Dutch Grand Prix wat hij zojuist had bereikt. Hij had het record van Sebastian Vettel geëvenaard door voor de negende keer op rij een Formule 1-race te winnen.

Het is een record dat al maandenlang door de sport galmt. Een prestatie ook die zich al een tijdje aankondigt. Omdat Verstappen dit seizoen bijzonder dominant is en omdat niemand een einde aan zijn alleenheerschappij voorziet. Het zorgt ervoor dat de wereldkampioen voortdurend vragen krijgt over zijn goudzucht, over de volgende statistiek waarmee hij de geschiedenisboeken kan halen.

Hijzelf reageert dan steevast met woorden als ‘ik ben niet in deze sport om records te breken, ik ben hier op dit moment om deze grand prix te winnen’. Hij ziet naar eigen zeggen later wel wat die volgende overwinning statistisch gezien betekent.

Historische waarde

Maar nu hij, voor eigen publiek in Zandvoort, het record van Vettel evenaarde, verraadde zijn manier van juichen maar al te goed dat hij de historische waarde van zijn huidige seizoen wel degelijk beseft. En hij benadrukte na afloop ook dat hij er erg trots op is. ,,Ja, negen overwinningen op rij is iets waar ik nooit van heb gedacht dat ik het zou bereiken”, concludeerde hij.

,,Ik ben daar heel blij mee. Want zelfs als je de beste auto hebt, is dat heel moeilijk. Ik denk ook dat er in het verleden auto’s geweest zijn die nog wel dominanter waren dan die van ons op dit moment en zij hebben niet zo vaak achter elkaar gewonnen als wij, dit seizoen. En zeker in een weekend zoals hier in Zandvoort, met deze weersomstandigheden, is het heel makkelijk om een verkeerde beslissing te maken of om van de baan te raken. Het is nooit eenvoudig.”

Bekijk hier de samenvatting van de race:

Zijn prestatie zorgde ook voor veel trots bij Christian Horner. De teambaas van Red Bull was er ook al bij toen Vettel in 2013 namens hetzelfde team zijn zegereeks neerzette. ,,Dat was heel speciaal”, blikte de Brit terug op het succes van de Duitser, die dat jaar voor de vierde keer op rij wereldkampioen werd. ,,Ik had nooit verwacht dat we dat ooit zouden kunnen herhalen en nu heeft Max herhaald wat Sebastian tien jaar geleden deed. Dat is echt heel bijzonder.”

Horner benadrukte dat hij ook bij Verstappen zelf de trots heus wel ziet, ook al probeert de Nederlander vaak zo luchtig mogelijk om te gaan met de vraag naar een volgend record. ,,Hij is heel trots op wat hij op dit moment bereikt”, gaf Horner aan. ,,Wat hij laat zien is dan ook insane.”

Fernando Alonso omschreef treffend waarom Verstappen er momenteel zo met kop en schouders bovenuit steekt in de Formule 1. ,,In welke professionele sport dan ook is het ontzettend moeilijk om zo dominant te zijn”, gaf hij aan. ,,Max slaagt daarin omdat hij veel vaker dan alle andere coureurs honderd procent uit zijn raceweekend haalt. Dat is ontzettend knap.”

Sergio Pérez bewijst tegelijkertijd hoe moeilijk het is om te doen wat Verstappen doet. De Mexicaan, tweede in het wereldkampioenschap en de enige andere coureur die dit seizoen grands prix gewonnen heeft, presteert lang niet elk weekend even goed. ,,Ik denk dat Max in een periode van zijn carrière zit dat hij onaantastbaar is”, probeerde Horner het verschil uit te leggen.

,,Ik denk niet dat er een coureur op de grid is die in staat zou zijn om te doen wat Max op dit moment doet in deze auto. Dus de rol van zijn teamgenoot is de moeilijkste opdracht om te hebben, omdat de lat zo hoog ligt. We zijn getuige van een prestatie van de buitencategorie en het is heel erg moeilijk om daar als teamgenoot tegenop te boksen.”

Voor de concurrenten van de andere teams is het al niet veel makkelijker, gezien het feit dat de combinatie Max Verstappen en de RB19 uitstekend werkt. Het is de meest dominante, meest recordbrekende combinatie uit de geschiedenis van de Formule 1. Komende zondag wacht in Italië mogelijk al de tiende in zijn zegereeks.

