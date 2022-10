De VS is het beloofde land van de Formule 1: ‘Max Verstappen is hier heel erg populair’

Vanaf de voorste startrij, schuin achter Ferrari-coureur Carlos Sainz gaat Max Verstappen vanavond op zoek naar wéér een overwinning in de Verenigde Staten. Hier, in het hart van Texas, boekte hij vorig jaar een even onverwachte als cruciale zege op het Circuit of the Americas. Hier, in Austin, heeft de Formule 1-wereld de laatste jaren ook goed kunnen ervaren dat de raceklasse snel populairder is geworden in de Verenigde Staten. En Max Verstappen zelf is er ongekend populair.

Want ook in Texas zie je in de steden mensen in Red Bull-kleding rondlopen. In Austin hangt een grote poster van Verstappen met de Nederlandse vlag. Jos den Hartog, een Nederlander die al dertig jaar in Austin woont, bevestigt het gevoel van de Texanen bij Verstappen. Hij kijkt elke race samen met een paar vrienden, geboren Amerikanen.

,,Ze zijn voor Max”, benadrukt hij. ,,Hij is hier heel erg populair.” Een andere geboren Nederlander in Austin, Bart van Cromvoirt, is in het bezit van een oranje kentekenplaat met daarop ‘VERSTAP’ (in Texas mag je met zelfgekozen kentekens rijden). Die plaat zat op de auto die hij nota bene van een Amerikaan kocht. Het is slechts een klein voorbeeld van de populariteit van de wereldkampioen in Texas.

En Verstappen zelf voelt zich dus ook erg op zijn gemak in Austin. ,,Ik hou van de stad en het circuit”, zegt hij. ,,Het was fantastisch dat we hier vorig jaar wonnen en ik kijk ernaar uit om te zien wat we dit weekend kunnen doen.”

Max Verstappen wint in Austin en ontvangt de trofee van Shaquille O'Neal.

Dat wederzijdse enthousiasme is wel enigszins opvallend. Jarenlang lukte het de Formule 1 niet bepaald om de interesse van de Amerikanen te winnen. Robert Doornbos kan het beamen. Hij kent de Amerikaanse racecultuur goed. De voormalig F1-coureur is actief geweest in de Champcar World Series en de IndyCar, twee raceklassen die populair zijn in de Verenigde Staten.

,,Vroeger vonden ze de Formule 1 niet zo leuk”, zegt Doornbos over het oordeel van de Amerikanen. ,,Ze hielden er niet van dat je alleen maar kunt winnen met de snelste auto.” Ze houden in de Verenigde Staten van verhalen zoals hijzelf schreef toen hij er terecht kwam. Doornbos finishte als rookie, in zijn eerste race voor het relatief kleine Minardi Team USA, meteen als tweede tijdens de Champcar World Series in Las Vegas. ,,Een rookie die met een klein team van de grote teams wint, dat vinden ze mooi in Amerika.”

Doornbos weet ook waarom Verstappen er zo in de smaak valt. ,,Ze omarmen hem omdat hij als jong talent snel mooie dingen heeft laten zien. Daarnaast was Red Bull al een groot merk in Amerika. Een sportheld die vleugels krijgt in een Red Bull, dat vinden de Amerikanen goud. Of hij daar nog veel groter kan worden? Dat denk ik eigenlijk niet. Omdat hij zijn privéleven privé houdt. Amerikanen houden er ook van om in het privéleven van een held te worden meegenomen. Dat hoort er daar bij en daarom denk ik dat Max daar geen grotere cultheld wordt.”

Maar de Formule 1 zelf is nog lang niet uitgegroeid in de Verenigde Staten. Dit jaar wordt er voor de tiende keer een grand prix gereden in Austin, terwijl er ook al een race in Miami was. Volgend seizoen gaat het circus zelfs drie keer naar Amerika, als er ook een grand prix in Las Vegas komt. De Verenigde Staten wordt door de Formule 1 nadrukkelijk benaderd als het beloofde land voor de mondiale populariteit van de sport.

Max Verstappen in de Verenigde Staten.

,,Het is simpel”, analyseert Doornbos. ,,Bernie Ecclestone (Britse zakenman die ruim veertig jaar eigenaar van de Formule 1 was en de commerciële opmars van de sport leidde, red.) heeft de Formule 1 verkocht aan Liberty Media, een groot Amerikaans bedrijf. Zij hebben een Amerikaans sausje over de sport heen gegooid. Louder, faster, more exciting. Het zijn rasentertainers en weten hoe ze iets over moeten brengen. De sport hoort daar en ik denk dat de Formule 1 nu niet meer weg te denken is uit Amerika. Daarom moet er ook koste wat kost een Amerikaanse coureur komen volgend jaar. Dat zorgt voor nog meer exposure.”

Die Amerikaan komt er hoogstwaarschijnlijk in de persoon van Logan Sargeant. Williams-teambaas Jost Capito maakte zaterdagochtend bekend dat de 21-jarige coureur uit Boca Raton, Florida in principe volgend jaar een stoeltje krijgt. Daarvoor moet Sargeant alleen zijn superlicentie nog bemachtigen, iets waar ze bij Williams hard hun best voor doen. Dan hebben de Amerikanen een landgenoot om te omarmen.

Maar vandaag doen ze dat nog even met Verstappen, die voor de ogen van een gigantische hoeveelheid bezoekers zijn dertiende overwinning van het seizoen kan pakken. Lukt het hem om Sainz in te halen en de rest voor te blijven, evenaart hij het recordaantal overwinningen in één seizoen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Zijn recente resultaten in de Verenigde Staten bieden daarvoor in ieder geval goede hoop.

